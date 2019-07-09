В Соликамске открылся новый корпус детской больницы, за неделю врачи приняли 1,4 тысячи пациентов

31 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
(2004) |

В Соликамске открылся новый корпус детской больницы, за неделю врачи приняли 1,4 тысячи пациентов

В Соликамске новый корпус детской больницы, открывшийся неделю назад, уже принял 1,4 тыс. пациентов. Большую часть – 900 из них – приняли врачи-педиатры, 365 – узкие специалисты. Губернатор Максим Решетников во время визита в клинику осмотрел здание и обратил внимание на качество сварных швов на линолеуме. По его словам, важно, чтобы они были надёжными и чтобы дети не запинались, а также предложил рассмотреть варианты отделки всех углов износостойким покрытием, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Директор подрядчика, компании "Камастрой", Дмитрий Кичигин заверил, что недочёты будут устранены в течение месяца. По словам главного врача больницы Николая Левко, ещё идёт донастройка оборудования и работы учреждения в целом.

"Мы принимаем порядка 200 пациентов в смену. Работают все специалисты. А с сегодняшнего дня начал работать рентгенкабинет – мы получили лицензию. Сейчас у нас три поликлиники, и это позволило разгрузить поликлинику в северной части города", - сказал он.

Решетников поговорил с врачами о том, как организован рабочий процесс, хватает ли им времени на приём пациентов, удобно ли работать на новом оборудовании. Главврач указал губернатору на то, что не всё новое оборудование синхронизируется с единой информационной системой здравоохранения края. Медикам приходится выполнять двойную работу, занося данные в компьютер вручную. Глава региона попросил учесть этот опыт и при необходимости прописать соответствующий пункт в условиях договора, потому что врачи должны больше времени уделять пациентам, а не заполнению бумажек.

В новом медучреждении есть информационно-аналитическое, лечебно-профилактическое и консультативно-диагностическое отделения, а также кабинет эндоскопии и клинико-диагностическая лаборатория. Кроме того, в поликлинике выделен хирургический блок для проведения малых хирургических операций и функционируют две палаты дневного стационара. Средства на строительство нового трёхэтажного здания и оснащение поликлиники – 187,2 млн руб. – были направлены из краевого бюджета.

Детская больница новый корпус Соликамск(2019)|Фото: Администрация Пермского края

С февраля 2018 г. в городской детской больнице реализуется проект "Новая поликлиника". За прошедшие месяцы время ожидания приёма врача-педиатра и аллерголога сократилось до одного дня. Детские поликлиники подключены к интернету, что позволяет вести электронные медицинские карты и при необходимости проводить онлайн-консультации. В поликлиниках установлены инфоматы для ведения электронной очереди к врачу. Сегодня в Пермском крае ведётся строительство ещё нескольких детских поликлиник. Пять из них в этом году будут введены в Перми – в Индустриальном, Кировском, Ленинском, Свердловском и Орджоникидзевском районах. Кроме того, в середине июля начнётся строительство детской поликлиники в Кудымкаре.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Соликамске открылся новый корпус детской больницы, за неделю врачи приняли 1,4 тысячи пациентов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: детская больница, новый корпус, врачи



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.12.2018 11:52 Мск В Соликамске достроили новую детскую поликлинику

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров