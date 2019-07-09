В Соликамске открылся новый корпус детской больницы, за неделю врачи приняли 1,4 тысячи пациентов

В Соликамске новый корпус детской больницы, открывшийся неделю назад, уже принял 1,4 тыс. пациентов. Большую часть – 900 из них – приняли врачи-педиатры, 365 – узкие специалисты. Губернатор Максим Решетников во время визита в клинику осмотрел здание и обратил внимание на качество сварных швов на линолеуме. По его словам, важно, чтобы они были надёжными и чтобы дети не запинались, а также предложил рассмотреть варианты отделки всех углов износостойким покрытием, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Директор подрядчика, компании "Камастрой", Дмитрий Кичигин заверил, что недочёты будут устранены в течение месяца. По словам главного врача больницы Николая Левко, ещё идёт донастройка оборудования и работы учреждения в целом.

"Мы принимаем порядка 200 пациентов в смену. Работают все специалисты. А с сегодняшнего дня начал работать рентгенкабинет – мы получили лицензию. Сейчас у нас три поликлиники, и это позволило разгрузить поликлинику в северной части города", - сказал он.

Решетников поговорил с врачами о том, как организован рабочий процесс, хватает ли им времени на приём пациентов, удобно ли работать на новом оборудовании. Главврач указал губернатору на то, что не всё новое оборудование синхронизируется с единой информационной системой здравоохранения края. Медикам приходится выполнять двойную работу, занося данные в компьютер вручную. Глава региона попросил учесть этот опыт и при необходимости прописать соответствующий пункт в условиях договора, потому что врачи должны больше времени уделять пациентам, а не заполнению бумажек.

В новом медучреждении есть информационно-аналитическое, лечебно-профилактическое и консультативно-диагностическое отделения, а также кабинет эндоскопии и клинико-диагностическая лаборатория. Кроме того, в поликлинике выделен хирургический блок для проведения малых хирургических операций и функционируют две палаты дневного стационара. Средства на строительство нового трёхэтажного здания и оснащение поликлиники – 187,2 млн руб. – были направлены из краевого бюджета.

С февраля 2018 г. в городской детской больнице реализуется проект "Новая поликлиника". За прошедшие месяцы время ожидания приёма врача-педиатра и аллерголога сократилось до одного дня. Детские поликлиники подключены к интернету, что позволяет вести электронные медицинские карты и при необходимости проводить онлайн-консультации. В поликлиниках установлены инфоматы для ведения электронной очереди к врачу. Сегодня в Пермском крае ведётся строительство ещё нескольких детских поликлиник. Пять из них в этом году будут введены в Перми – в Индустриальном, Кировском, Ленинском, Свердловском и Орджоникидзевском районах. Кроме того, в середине июля начнётся строительство детской поликлиники в Кудымкаре.