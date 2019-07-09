ФСО не пускает вице-губернатора на встречу с Путиным

Заместители губернатора в ожидании прибытия президента РФ Владимира Путина в УрФУ столкнулись с проблемами, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что главу государства в корпусе на улице Ленина ожидают уже более четырех часов. В какой-то момент заместитель губернатора Павел Креков вышел из здания прогуляться. Вернулся с вице-губернатором Сергеем Бидонько, но сотрудники ФСО решили не пропускать их обратно. В настоящий момент чиновники пытаются с кем-то связаться по телефону.

Ранее к журналистам приходил проректор УрФУ Дмитрий Бугров и рассказал, что по распоряжению ФСО в кабинете были опечатаны какие-то важные бумаги.

"Напоминает фильм "Гремлины": маленькие создания захватили здание", - посетовал он.