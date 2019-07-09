Число сотрудников ФСБ, проходящих по делу о разбое, возросло до 15

Число сотрудников ФСБ, проходящих по делу о разбое, возросло до 15.

Пятеро из них были ранее арестованы, двое находятся под домашним арестом, остальных пока разыскивают, сообщили информированные источники "Интерфаксу".

По делу провели более 15 обысков. Суммы изъятых денег исчисляются сотнями миллионов рублей, добавил источник.

Ранее в СМИ появились подробности, о так называемых членах "банды ФСБ", задержанных в Москве по подозрению в разбое и похищении 140 млн рублей.

Сообщалось, что ФСБ-шники похитили деньги из банка (в разных источниках фигурирует разная сумма - от 100 млн до 140 млн руб.) под видом обыска. Якобы, они вынимали металлические пластины из бронежилетов, набивали их купюрами и выносили из квартир и офисов во время оперативных мероприятий.