Поклонская поделилась впечатлениями от выступления Кудрина: "Им нужна лишь казна и власть!"

Наталья Поклонская, похоже, становится активным Instagram-блогером. Уже с неделю она строчит посты как из пулемета, сопровождая их снимками из новых фотосессий, которые далеко не всегда соответствуют заявленной в постах теме.

Так, депутат Госдумы поделилась впечатлениями о заседании парламента, на котором выступали приглашенные спикеры, в их числе – глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Судя по всему, на Поклонскую рабочий день навеял самые пессимистичные размышления.

"После сегодняшнего пленарного заседания Думы, послушав выступления приглашённых (в том числе Председателя Счётной палаты), вспомнила про стихотворение выпускника одной из крымских школ. В этом стихотворении 16-летний парень продемонстрировал отношение молодого поколения, которое тонко чувствует любой подвох и фальшь, прикрытую красивыми словами и цифрами", - пишет Наталья.

И дальше приводит стих мальчика:

"Раз Есенин восхвалял свою Родину,

Саня Пушкин хвалил Петра,

Юный Лермонтов хвалил смолоду,

Ну а я напишу, до чего докатилась она.

В упадке искусство, культура,

Коррупцией обвеяно всё.

Зато у Бога структура,

Образование, правда, во тьме.

Черновик возьмёт, ту взятку,

Словно батюшка, отмолит грехи.

Нас скосят, как заросшую грядку,

Открой глаза и себе не лги!

Над нами ходит мануфактура:

Им не нужно видеть ту страсть,

Им плевать на народ и культуру,

Им нужна лишь казна и власть!".

И нежное фото с карнавальной маской: