Путин "осадил" Госдуму и выступил против антигрузинских санкций

Президент РФ Владимир Путин выступил против введения антигрузинских санкций. Часом ранее Госдума приняла законопроект об ограничительных мерах против соседнего государства на фоне обострения отношений.

Глава российского государства во время посещения Екатеринбурга и форума GMIS пообщался с журналистами и сделал небольшой экскурс в историю.

"Во времена СССР была образована сначала между прочим республика Абхазия, в которую вошла Грузия. Во времена Сталина была создана республика Грузия, составной частью которой стала Абхазия. И наши правозащитники никогда не обращают на это внимание, но во времена Сталина НКВД приняла жесткие меры с целью поглощения Грузией этой территории и абхазского народа. Это тяжелое наследие, которое один из первых президентов Грузии не просто не стал учитывать, а проигнорировал", - заявил он.

По его словам, такое наследие привело после распада СССР к братоубийственной войне.

Как считает президент, антирусские настроения в Грузии "раздуваются людьми, которые либо не знают ничего, либо не учитывают [наследие], и в итоге наносят вред грузинскому народу". "К этому нужно относиться по-серьезному, глубоко, а не реагировать на внешние проявления каких-то подонков", - сказал он.

"Что касается санкций, я бы не стал этого делать", - отметил он. "Кто-то вышел, что-то ляпнул... Но есть ведь люди, которые протестуют против этого. Ради этих людей я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения", - отметил он.

Также, по его словам, "много чести" возбуждать уголовные дела против журналистов, которые его оскорбляют.

Напомним, сегодня Госдума на пленарном заседании единогласно приняла заявление о дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Согласно документу, правительству рекомендовано рассмотреть целесообразность введения санкций в отношении Тбилиси и представить соответствующие предложения президенту. Речь идет о запрете на ввоз грузинских вин и воды, а также об ограничении денежных переводов. Председатель ГД Вячеслав Володин также назвал недопустимыми оскорбления России и ее президента.