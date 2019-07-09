31 Июля 2020
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амурский тигр, зоопарк, питомец (2017) | Фото: Екатеринбургский зоопарк

В Челябинск привезли тигренка, которого пытались похитить из зоопарка в Оренбургской области

Челябинскому ветеринару Карену Даллакяну привезли тигренка из Оренбургской области, которого пытались похитить из передвижного зоопарка.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент произошел в Бузулуке на стадионе "Труд". 20-летний мужчина пробрался в передвижной зоопарк и попытался через прутья клетки похитить амурского тигренка. Тигрица вцепилась в руку незваного гостя, на крики сбежались работники зоопарка и с трудом оттащили пострадавшего от клетки. Молодой человек с различными травмами был доставлен в больницу, тигренок также пострадал. Возбуждено уголовное дело о краже.

Тигренка привезли на лечение ветеринару Карену Даллакяну. Животному необходимо сделать рентген и анализы.

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В Челябинск привезли тигренка, которого пытались похитить из зоопарка в Оренбургской области

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Теги: тигренок, зоопарк, кража,



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