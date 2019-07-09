31 Июля 2020
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(2019) | Фото: Накануне.RU

10 млрд ради пяти минут с Путиным: президент удостоил конгресс-центр и GMIS дежурным приветствием

Новый конгресс-центр на площадке МВЦ "Экспо" в Екатеринбурге, на строительство которого потратили почти 10 млрд руб. и открытие которого приурочили к саммиту индустриализации GMIS, лишь на пять минут удостоил своим вниманием президент РФ Владимир Путин.

"Вместо разговоров по существу о борьбе с климатическими изменениями в мире наблюдаются популизм, спекуляции и мракобесие", - заявил президент.

Несколько часов ожидания президента были вознаграждены его пятиминутным выступлением, после чего он покинул форум.

"Путин неожиданно вышел к журналистам после выступления в Екатеринбурге. Самая горячая тема этих дней - Грузия", - пишет телеграм-канал "Кремлевский пул".

Напомним, что возведением центра занималась компания "Синара-Деловепмент". Обещают, что после GMIS этот дорогой объект пустовать не будет. Впрочем, наблюдатели полагают, что форум GMIS забудут уже к вечеру. Перспективы наполнения конгресс-центра в дальнейшем - пока под вопросом.

конгресс-центр МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"(2019)|Фото: Накануне.RU

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10 млрд ради пяти минут с Путиным: президент удостоил конгресс-центр и GMIS дежурным приветствием

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