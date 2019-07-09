Пермяк в магазине напал с ножом на продавца

В Перми очевидцы задержали преступника, напавшего в одном из магазинов на продавца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

Днём 8 июля он, придя в магазин, поссорился с его 50-летей сотрудницей. В какой-то момент аргументы у него кончились, он достал нож и несколько раз ударил жертву. Она госпитализирована.

Нападавший попытался скрыться, однако его задержали очевидцы. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого отправили в изолятор временного содержания.