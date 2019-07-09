31 Июля 2020
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москва аэропорт шереметьево-1 самолеты авиакомпания аэрофлот норд (2008) | Фото: Накануне.ru

СМИ: в Шереметьево сел SSJ-100 "Аэрофлота" со сработавшим датчиком неисправности

SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс по маршруту Уфа – Москва, сел в Шереметьево со сработавшим датчиком неисправности системы наддува кабины, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Речь идет о рейсе SU1231.

"Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево. У самолета сработал датчик неисправности системы наддува кабины", - сказал собеседник агентства.

Информации о пострадавших нет.

Обновлено: Ситуацию прокомментировали в авиакомпании. "Самолет, выполнявший рейс SU1231 Уфа – Москва, совершил посадку в аэропорту Шереметьево в штатном режиме. Во время полета сработал датчик системы кондиционирования", - отметили в пресс-службе.

Напомним, 5 мая 2019 года в Шереметьево совершил жесткую посадку самолет "Аэрофлота" SSJ-100, в который перед этим ударила молния. В результате борт загорелся, погиб 41 человек.

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СМИ: в Шереметьево сел SSJ-100 "Аэрофлота" со сработавшим датчиком неисправности

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Теги: шереметьево, аэрофлот, ssj-100



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