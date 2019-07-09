Путин объяснил охватившие Иркутскую область пожары и наводнения аномалией

Президент России Владимир Путин объяснил происходящие в Иркутской области мощные наводнения и пожары аномалией.

"В 2,5 в России температура растет быстрее, чем в целом в мире. Вот посмотрите, что в Иркутской области происходит. И пожары там, и наводнения", - сказал Путин на саммите GMIS, который проходит в Екатеринбурге.

Наводнение в регионе началось из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район, уничтожено более 1200 жилых домов. Из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу.

Вода не спешит уходить - на сегодняшний день в городе остаются подтопленным 190 жилых домов, в которых проживают 475 человек, 190 приусадебных участков.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Кроме того, в затопленном регионе обострилась ситуация с пожарами. Так, высокие и чрезвычайно высокие классы пожарной опасности установились на территории более 20 районов.