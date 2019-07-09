В Перми студента из Ирака принудительно выслали из России из-за конфликта с ФСБ

Студент из Ирака Махди Абдалсахиба Касима Алсаади, учившийся в одном из вузов Перми, выслан из России. Он якобы не стал платить сотрудникам краевого управления ФСБ за право остаться в стране, впрочем, это лишь версия "пострадавшей" стороны, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В картотеке дел Пермского краевого суда говорится о рассмотрении апелляции Алсаади на решение Мотовилихинского райсуда столицы региона. Согласно ему, он оштрафован за нарушение иностранцем или человеком без гражданства правил въезда в Россию или режима проживания в стране и "административно выдворяется за пределы России".

Вышестоящая инстанция 11 июня уточнила мотивы депортации – административное заменено на принудительное.

Возможные мотивы преследования приводит местный активист Роман Юшков. Якобы сотрудник краевого управления ФСБ потребовал от Алсаади 5 тыс. долларов за возможность доучиться, а когда тот отказался, "приложил все усилия, чтобы студент потерял возможность и учиться, и жить в России".

"Сначала его исключили, а позже по инициативе ФСБ депортировали на родину", - заявляет активист.

В пресс-службе краевого управления ФСБ Накануне.RU сообщили, что не комментируют эту историю.