Кудрин считает, что "пузырь" потребкредитования в России еще не надулся

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что "пузырь" на рынке потребительского кредитования еще "не надулся".

"Пока еще критическая черта не перейдена, но она требует постоянного анализа", - заявил он, выступая с отчетом перед депутатами Госдумы.

При этом, если в следующем году потребительское кредитование будет расти под 20%, то возникнут риски. "Тут мы подойдем, скорее всего, к серьезной критической черте", - отметил Кудрин.

Он отметил, что спор Банка России и Минэкономразвития вокруг потребкредитования может "привести нас к истине".

Как сообщалось ранее, в 2018 году кредитование физических лиц увеличивалось гораздо быстрее, чем кредитование предприятий. В связи с этим Банк России начал принимать меры по охлаждению этого сегмента кредитования, говорилось во вступительном слове председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной к отчету о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году.

Тенденция роста доли потребкредитов говорит о том, что банки считают корпоративные кредиты и более сложными, и более рискованными.