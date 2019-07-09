"Роснефть" заявила о сокращении добычи в Югре из-за "позиции" "Транснефти"

31 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО В России За рубежом
(2011) | Фото:Накануне.RU

"Роснефть" заявила о сокращении добычи в Югре из-за "позиции" "Транснефти"

Компания "Роснефть" заявила о снижении объемов добычи нефти. Как заявили РБК в компании, снижение добычи связано с сокращением "Транснефтью" приема нефти в систему магистральных нефтепроводов.

По заявлению "Роснефти", нефтепроводы "в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям".

Судя по распространенному сообщению, значительные ограничения в приеме нефти наложены, в частности, на ведущее добывающее предприятие холдинга "РН-Юганскнефтегаз" (в ХМАО).

Нефтеюганск, Роснефть, "РН-Юганскнефтегаз"(2013)|Фото: Накануне.RU

Напомним, хлорорганические смеси в составе импортируемой из России нефти были обнаружены 19 апреля. Сообщалось, что "Транснефть" готова возместить ущерб, причиненный нефтяным компаниям из-за поставок "грязной" нефти по трубопроводу "Дружба".

Министру Антону Силуанову задали вопрос о возможном снижении порога дивидендов компании из-за проблем с "грязной" нефтью. В ответ министр уточнил, что государству предложили заплатить "за косяки" "Транснефти". "Это неправильно", - сказал он. По мнению Антона Силуанова, выдавать "Транснефти" компенсацию из бюджета за невыполнение контрактных обязательств по поставке качественной нефти было бы неразумно.

Советник президента "Транснефти" Игорь Демин прокомментировал журналистам это заявление. Он напомнил о подрыве машины, который в 1997 году был совершен около здания Минфина в Москве. Тогда взорвался автомобиль первого замминистра финансов Андрея Вавилова. Чиновник не пострадал, он находился в своем кабинете в здании ведомства. "Никто не назвал это "косяком в работе Минфина", - отметил он.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Роснефть" заявила о сокращении добычи в Югре из-за "позиции" "Транснефти"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: роснефть, транснефть, грязная нефть



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 18.12.2019 15:37 Мск Reuters: В нефти из трубопровода "Дружба" нашли промышленный яд
Ранее 04.09.2019 14:32 Мск Сечин лично потребовал извинений от "Транснефти" за критику Шрёдера
Ранее 03.09.2019 08:39 Мск "Транснефть" и "Роснефть" дискутируют из-за заявления Шрёдера
Ранее 16.07.2019 10:44 Мск СМИ: Российские НПЗ получали "грязную" нефть и до проблем на "Дружбе"
Ранее 11.07.2019 10:48 Мск $50 млн потерь: российскую нефть из-за загрязнения "Дружбы" продают со скидкой
Ранее 10.07.2019 12:42 Мск Спор "Роснефти" и "Транснефти" - не повод для реакции президента, - Кремль

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.07.2019 14:27 Мск Иностранные операторы принимают нефть из "Дружбы" по плану – "Транснефть"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров