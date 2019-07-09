"Роснефть" заявила о сокращении добычи в Югре из-за "позиции" "Транснефти"

Компания "Роснефть" заявила о снижении объемов добычи нефти. Как заявили РБК в компании, снижение добычи связано с сокращением "Транснефтью" приема нефти в систему магистральных нефтепроводов.

По заявлению "Роснефти", нефтепроводы "в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям".



Судя по распространенному сообщению, значительные ограничения в приеме нефти наложены, в частности, на ведущее добывающее предприятие холдинга "РН-Юганскнефтегаз" (в ХМАО).

Напомним, хлорорганические смеси в составе импортируемой из России нефти были обнаружены 19 апреля. Сообщалось, что "Транснефть" готова возместить ущерб, причиненный нефтяным компаниям из-за поставок "грязной" нефти по трубопроводу "Дружба".

Министру Антону Силуанову задали вопрос о возможном снижении порога дивидендов компании из-за проблем с "грязной" нефтью. В ответ министр уточнил, что государству предложили заплатить "за косяки" "Транснефти". "Это неправильно", - сказал он. По мнению Антона Силуанова, выдавать "Транснефти" компенсацию из бюджета за невыполнение контрактных обязательств по поставке качественной нефти было бы неразумно.

Советник президента "Транснефти" Игорь Демин прокомментировал журналистам это заявление. Он напомнил о подрыве машины, который в 1997 году был совершен около здания Минфина в Москве. Тогда взорвался автомобиль первого замминистра финансов Андрея Вавилова. Чиновник не пострадал, он находился в своем кабинете в здании ведомства. "Никто не назвал это "косяком в работе Минфина", - отметил он.