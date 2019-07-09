В Кремле прокомментировали идею экономического ответа Грузии

В Кремле прокомментировали идею экономического ответа Грузии со стороны России.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдума попросит Правительство РФ предложить президенту Владимиру Путину воспользоваться нормами закона "О специальных экономических мерах и принудительных мерах". Также в парламенте собирались обсудить запрет на ввоз грузинского вина, минеральной воды и ограничения денежных переводов с территории России.

Идею экономического ответа прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он напрямую указал, что это жесткое решение стало реакцией на "беспрецедентное поведение грузинского телеведущего". Ранее журналист оскорбил Путина.

Кроме этого, эксперты полагают, что в случае прекращения импорта вин и вод потери Тбилиси составят около $1 млрд. При этом наиболее серьезным ударом станет запрет на денежные переводы: в 2018 году из России в Грузию было переведено свыше $640 млн, пишет Infox.ru.

Напомним, сегодня стало известно, что авиабилеты из России в Грузию подорожали на 13%.