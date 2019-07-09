Срок сдачи третьей ВПП в Шереметьево снова перенесен

Срок сдачи третьей взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту Шереметьево снова перенесен. На этот раз – на 1 сентября 2019 года. Об этом со ссылкой на первого заместителя гендиректора воздушной гавани Андрея Никулина сообщает "Интерфакс". В аэропорту объясняют затягивание ввода ВПП необходимостью получения документации для начала ее работы.

ВПП-3 Шереметьево строится с 2009 года. До 2015 года генеральным подрядчиком был "Инжтрансстрой", после его банкротства – по решению правительства – "Трансстроймеханизация".

В декабре 2018 года гендиректор Шереметьево Михаил Василенко анонсировал открытие ВПП-3 в апреле 2019 г. Позднее заместитель главы Минтранса Александр Юрчик заявлял, что ведомство рассчитывает на готовность объекта к июню. Но, в итоге, срок продлили сентября, напоминает "Московская перспектива".

Кстати, недавно Счетная палата РФ за подобные затягивания сроков реконструкции и строительства ВПП в Домодедово уже выразила недовольство руководству этого аэропорта. "Перенос сроков строительства второй полосы и перронов в Домодедово с 2016 на 2019 годы повлек увеличение стоимости работ на 4,1 млрд рублей и 538,4 млн рублей соответственно", - резюмировал аудитор.