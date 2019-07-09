31 Июля 2020
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иннопром, стенд РМК (2017) | Фото: Накануне.RU

РМК объявила об инвестировании в "Карабашмедь" и КМЭЗ более 20 млрд рублей в течение двух лет

Русская медная компания (АО "РМК") в течение 2019 – 2021 гг. планирует инвестировать в металлургические предприятия в Челябинской области около 20 млрд рублей. Об этом в рамках международной промышленной выставки "ИННОПРОМ - 2019" журналистам сообщил президент РМК Всеволод Левин, передает корреспондент Накануне.RU.

В результате производительность металлургического дивизиона РМК увеличится на 40% до 310 тысяч тонн катодов в год. Совокупный объем инвестиций в оба проекта составит порядка 17,5 млрд рублей. В 2021 году на заводе АО "Карабашмедь" (г. Карабаш, Челябинская область, входит в Группу РМК) планируется запустить производство медных анодов мощностью 265 тысяч тонн анодной меди в год. Выпускаемые в Карабаше аноды будут перерабатывать на мощностях нового цеха электролиза меди Кыштымского медеэлектролитного завода (АО "КМЭЗ", г. Кыштым, Челябинская область, входит в Группу РМК). Его производительность составит 230 тысяч тонн катодов в год. Новый цех КМЭЗа также планируется запустить в 2021 году.

Стенд на Иннопроме-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

В рамках программы перспективного развития РМК развивает направление по углубленной переработке меди с выпуском продукции с более высокой добавленной стоимостью. В частности, на КМЭЗе компания реализует новый инвестиционный проект по строительству цеха медной электролитической фольги. Это будет единственное в России производство медной электролитической фольги толщиной от 9 до 105 микрон. Создаваемых мощностей в 1,2 тысячи тонн будет достаточно не только для покрытия потребности отечественных предприятий в этом типе продукции, но и для поставок на зарубежные рынки, которые по прогнозам аналитиков имеют все предпосылки для устойчивого роста.

Медная электролитическая фольга применяется в производстве печатных плат для электроники и приборостроения, а также литий-ионных аккумуляторов для электрокаров. Запуск производства фольги на КМЭЗе намечен на 2020 год. Инвестиции составляют около 3 млрд рублей.

Президент РМК Всеволод Левин отметил: "Инвестиционные проекты будут реализованы в рамках долгосрочной стратегии РМК, направленной на увеличение минерально-сырьевой базы и повышение производительности металлургических предприятий. Проект позволит увеличить объем переработки собственного минерального сырья в Группе РМК, повысить степень извлечения меди и снизить себестоимость выпобъявилоуска медных катодов в результате переноса анодного производства из Кыштыма в Карабаш".

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РМК объявила об инвестировании в "Карабашмедь" и КМЭЗ более 20 млрд рублей в течение двух лет

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Теги: карабашмедь, кэмз, рмк, левин, медная проволока



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