Глава Ямала остался без пресс-секретаря

Пресс-секретарь главы Ямала Илья Дерюшев сменил работу, об этом рассказал Накануне.RU сам экс-пиарщик Дмитрия Артюхова.

Теперь он – заместитель главного редактора телекомпании "Ямал-регион". Сегодня у него идёт первый рабочий день в новой должности.

"В ближайшие несколько месяцев "Ямал-регион" ждут большие преобразования в плане генерирования контента, развития новых форм взаимодействия со зрителями. Мне интересны эти направления", - добавил Дерюшев.

Напомним, журналист стал пресс-секретарём тогда ещё и.о. главы Ямала летом прошлого года. Он родился в Екатеринбурге в 1985 г. Окончил журфак в УрГУ им. Горького. Любопытно, что до назначения на должность пресс-секретаря Артюхова он работал на канале "Ямал-Регион" в качестве начальника дирекции информационной политики. До переезда в Салехард в 2014 г. был специальным корреспондентом "Ямал-Регион" в Екатеринбурге. Также в разное время работал в телекомпании АСВ, центре телевидения Урал, на 41 канале.