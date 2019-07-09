РМК подписала соглашение с УрФУ. Будут сотрудничать в технологической сфере

Русская медная компания (АО "РМК") и Уральский федеральный университет подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках работы "ИННОПРОМа", передает корреспондент Накануне.RU.

Свои подписи под документом поставили президент РМК Всеволод Левин и первый проректор УрФУ Сергей Кортов, подписание прошло на стенде компании в рамках X Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ".

Речь идет о сотрудничестве в сфере образовательной, научно-исследовательской, инновационной и технологической деятельности и социального развития. Как сообщается на сайте РМК, компания и университет намерены совместно разрабатывать и внедрять новые технологии и проектные решения в области рудоподготовки, обогащения руд, металлургии и гидрометаллургии, а также для энергетики и энергетического обеспечения инфраструктуры горнодобывающих и металлургических предприятий.

Отметим, что РМК поступательно наращивает собственную минерально-сырьевую базу. На сегодня компания владеет 20 лицензиями на добычу меди в России и Казахстане, при этом основная доля запасов приходится на месторождения с низким содержанием полезного компонента. Именно поэтому компания постоянно работает над увеличением эффективности производства, внедрением эффективных технологий переработки и обогащения руды.

Кроме того, УрФУ и РМК намерены сотрудничать в области цифровизации технологических и управленческих процессов. Автоматизация основных производственных и бизнес-процессов на предприятиях Группы РМК уже достигла 80%, но компания постоянно ищет наилучшие подходы к цифровизации предприятий.

Президент РМК Всеволод Левин отмечает: "Русская медная компания развивает сотрудничество с ведущими вузами и техникумами в нескольких направлениях. Мы заинтересованы в максимально качественной теоретической и практической подготовке специалистов для предприятий отрасли и готовы делиться своим опытом для разработки современных решений в горной добыче и металлургии. Многие наши сотрудники, в числе которых и руководители, – выпускники вуза. Данное соглашение послужит углублению нашего партнерства и повышению конкурентоспособности всей российской промышленности".