31 Июля 2020
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Иосиф Пригожин (2017) | Фото:instagram.com/prigozhin_iosif

Иосиф Пригожин считает, что грузинскому журналисту, оскорбившему Путина, должны отрезать язык

Группа "Ласковый май" объявила о пожизненном бойкоте Грузии и отказе от гастролей в этой стране.

Продюсер группы Андрей Разин написал в Instagram, что после выходки ведущего телеканала "Рустави 2" Герогия Габунии группа "Ласковый май" больше никогда не будет гастролировать в Грузии. Он также называл журналиста "мерзавцем" и пожелал ему "гореть в аду".

Отличился и продюсер, муж певицы Валерии Иосиф Пригожин. Он считает, что Габуния "бросает тень на весь грузинский народ", хотя ранее многие грузинские политики, в том числе президент, призвали россиян не судить о целом народе по выходке одного человека. Пригожин называет телеведущего "мразью" и пишет: "Подобные выпады, которые сделал в эфире Рустави 2 тележурналист Георгий Габуния, недопустимы. Это недостойно мужчины. На Кавказе за подобное должны язык отрезать этому подонку и негодяю. Трогать память родителей, задевать семью- это просто вопиющее невежество. Если такое хамство общественность "проглотит", буду очень расстроен и разочарован в людях. Многие настолько охренели от безнаказанности, что забыли о всякой этике и принципах морали. Для меня грузины ассоциировались с аристократичностью и благородством, а такие вот подонки просто бросают тень на целый народ" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Напомним, Габуния по-русски обматерил российского президента Владимира Путина в прямом эфире своей программы. Его нецензурный пассаж длился больше минуты. Журналиста на два месяца отстранили от эфиров.

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Иосиф Пригожин считает, что грузинскому журналисту, оскорбившему Путина, должны отрезать язык

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Теги: георгий габуния, рустави 2, грузия, иосиф пригожин, андрей разин



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