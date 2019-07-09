Кудрин в Госдуме пояснил свои слова о сложностях в исполнении нацпроектов

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин объяснился по поводу своих заявлений о сложностях при исполнении национальных проектов.

Главе ведомства в ходе его отчета в Госдуме депутаты напомнили его слова о том, что надо менять идеологию нацпроектов.

Кудрин пояснил, что имел в виду, говоря это. По его словам, необходима большая самостоятельность регионов в этом вопросе.

"Нацпроекты начали работать с октября, некоторые с января, в них вносятся уточнения до сих пор, некоторые расходы на старте были задержаны", - заявил он.

Однако, по словам главы СП, к середине года процент выполнения расходов по национальным проектам догоняет общий процент выполнения по всем расходам госбюджета. Кудрин считает, что "темпы набираются".

"Надеюсь, что к концу года ситуация выправится", - заключил он.

Напомним, ранее на деловом завтраке "Сбербанка" на ПМЭФ, где присутствовал и Кудрин, не поверили в нацпроекты.

Как сообщало Накануне.RU, глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.

Только 22% собравшихся считают, что да, помогут. 78% уверены, что нацпроекты не приведут к росту экономики России.

В какой-то момент Герман Греф попросил показать результаты того, как проголосовали присутствующие в зале чиновники. Послышались ироничные выкрики, что голосование обещали сделать анонимным.