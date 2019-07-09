В офис сети "Красное&Белое" в Челябинске снова пришли силовики и налоговая

В Челябинске в головном офисе сети "Красное&Белое" проводится проверка.

Как пишут региональные СМИ, днем 9 июля в офис сети пришли сотрудники УФСБ и налоговой службы. В торговой сети сообщили, что мероприятия связаны с проверкой контрагента компании.

Получить комментарий регионального УФСБ не удалось, в пресс-службе не ответили на телефонные звонки.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что сразу несколько основных операционных компаний сети "Красное & Белое" перешли под контроль кипрской компании Amelior Investments Limited, которая была создана в марте 2019 года. Речь идет об ООО "Прометей", ООО "Абсолют" и ООО "Оазис". При этом стопроцентным бенефициаром остается бизнесмен Сергей Студенников.

Как ранее сообщало Накануне.RU, деятельность компании "Красное & Белое" начиналась на Южном Урале. В 2018 году стало известно о "переезде" сети в Москву. Теперь уже бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский говорил, что переезд головного офиса торговой сети в столицу не означает для региона потерю налогов. То же самое, по его словам, относится и к выводу челябинского холдинга "Макфа" в офшорные зоны.

В конце декабря 2018 года на всех складах компании "Красное & Белое" и в офисе прошли обыски, которые проводили представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. Была изъята документация, а работа компании в преддверии новогодних праздников оказалась полностью парализована. Сеть проверяли на предмет торговли контрафактом и неуплаты налогов. Вскоре после этого появилась информация о слиянии "Красное & Белое" и торговых сетей "Дикси" и "Бристоль".