Организаторы "Иннопрома" в два раза увеличили число шаттлов до МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Число шаттлов, курсирующих между МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" и перехватывающей парковкой, будет увеличено в два раза.

Ранее сообщалось, что в понедельник многие посетители выставки "Иннопром-2019" не могли уехать с нее из-за того, что автобусы ходили редко и были переполнены.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, для удобства посетителей, прибывающих на личном транспорте, 10 и 11 июля с перехватывающей парковки будут запущены дополнительные шаттлы: от "Сима-Ленда" (Черняховского, 86/12) до МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" и обратно автобусы будут курсировать каждые 10 минут. По данным организаторов, число шаттлов, которые бесплатно курсируют по данному маршруту с 8.30 до 20.00, будет увеличено с трех до шести единиц.

В дни проведения "Иннопрома" (с 8 по 11 июля) организованы специальные автобусные рейсы для посетителей выставки: от станции метро "Ботаническая" до "Екатеринбург -ЭКСПО" и обратно они ходят с 8.00 до 20.00. От станции "Площадь 1905 года" до "Екатеринбург-ЭКСПО" и обратно с 8.00 до 19.00 10 и 11 июля также будет увеличено число шаттлов. Кроме этого, бесплатный транспорт курсирует от пяти свердловских отелей.

Стоит отметить, что доступ на парковку международной промышленной выставки "Иннопром" возможен только по заранее оформленным пропускам.

Сегодня на выставке ждут президента России Владимира Путина.