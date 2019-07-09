Дело о секс-домогательствах Кевина Спейси разваливается в суде

В суде штата Массачусетс (США) сейчас рассматривается дело 59-летнего актера Кевина Спейси, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Вообще, обвинения выдвигали несколько десятков мужчин, но до суда в итоге дошли всего несколько из них.

В рассматриваемом деле мужчина обвиняет Спейси в домогательствах в баре. Дело было три года назад. Звезда сериала "Карточный домик" виновным себя не признал и отрицает все обвинения. По данному обвинению ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

До сих пор главной уликой в деле оставалась переписка предполагаемой жертвы со своей девушкой. Молодой человек писал ей сообщения о том, что в баре к нему пристает Кевин Спейси. Ранее мужчина передал телефон для проверки и использования в качестве доказательства обвинению. Потом телефон ему вернули, а когда улику попросила предоставить сторона защиты, мужчина отказался это сделать.

Адвокаты Спейси считают, что молодой человек удалил с телефона предполагаемые доказательства, поэтому и не хочет предоставлять им телефон. Он это отрицал до последнего времени, а накануне заявил, что хочет воспользоваться пятой поправкой к конституции США, отказавшись свидетельствовать против себя. Так что теперь возможность использования переписки в качестве улики – под вопросом.