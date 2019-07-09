В Нижневартовске над пострадавшим от огня домом по Спортивной возведут временную крышу

В Нижневартовске на доме №5а по Спортивной, пострадавшем от пожара, сделают временную крышу. Это защитит здание от осадков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 17.32 1 июля. Огонь тушили шесть часов – полностью с ним справились только в 0.24 2 июля. Полностью сгорела крыша площадью 840 "квадратов", частично повреждены шесть квартир на общей площади в 80 кв. м. В школе №13 организован пункт временного размещения. Пострадавшие начали получать временное жильё и матпомощь.

До проведения капитального ремонта кровли сделают временную крышу, которая защитит от осадков. Подрядчик приступил к работам. Специалисты из Екатеринбурга проводят экспертизу конструкций дома и балок перекрытия. После того, как будет вынесено заключение, приступят к капитальному ремонту крыши. Сотрудники управляющей компании №2 продолжают составлять акты об ущербе в квартирах в результате пожара. Обслуживающая организация предоставит технику для просушки помещений. Желание помочь пострадавшим выразили предприниматели города.

На территории седьмого микрорайона продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, это даёт право ускоренно выбирать подрядчиков на выполнение работ. К восстановлению кровли планируется привлечь фирму, которая работала с крышей дома №49 по Чапаева. Продолжается выделение жителям пострадавшего дома жилья из маневренного фонда. По состоянию на 8 июля, ключи получили уже 10 семей. Часть жильцов переезжает сегодня.