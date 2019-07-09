Уральские школьники покажут Путину свои разработки: нейросети, протезы и многое другое

Уральские школьники будут показывать президенту Владимиру Путину свои разработки. Встреча пройдет в Уральском федеральном университете.

Для общения с президентом приглашены школьники-победители Уральской проектной смены УрФУ. Смена проходит в Сириусе и на Таватуе. Ребята выиграли с проектами нейросетей, инновационного гидрофобного покрытия и протеза ноги. Под проекты уже получены гранты, есть интерес со стороны промышленных предприятий.

В числе детских разработок, например, нейросеть, которая высматривает патологии на снимках флюорографии.