31 Июля 2020
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Наука и техника Свердловская область Уральский ФО В России
(2019) | Фото: Накануне.RU

Уральские школьники покажут Путину свои разработки: нейросети, протезы и многое другое

Уральские школьники будут показывать президенту Владимиру Путину свои разработки. Встреча пройдет в Уральском федеральном университете.

Для общения с президентом приглашены школьники-победители Уральской проектной смены УрФУ. Смена проходит в Сириусе и на Таватуе. Ребята выиграли с проектами нейросетей, инновационного гидрофобного покрытия и протеза ноги. Под проекты уже получены гранты, есть интерес со стороны промышленных предприятий.

(2019)|Фото: Накануне.RU

В числе детских разработок, например, нейросеть, которая высматривает патологии на снимках флюорографии.

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Уральские школьники покажут Путину свои разработки: нейросети, протезы и многое другое

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Теги: путин, школьники



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