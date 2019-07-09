31 Июля 2020
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Политика Курганская область Уральский ФО
Андрей Саносян (2019) | Фото:Накануне.RU

"Раздвоение" должности: у "правой руки" Шумкова изменятся полномочия

Депутаты Курганской областной думы сразу в двух чтениях утвердили изменения в Уставе Курганской области, которые касаются кадровых перестановок и изменений названия некоторых должностей высших зауральских чиновников, передает корреспондент Накануне.RU.

Парламентарии региона разделили должности главы департамента промышленности, транспорта и энергетики Курганской области и первого замгубернатора.

Ранее и первую, и вторую должность занимал Андрей Саносян - "правая рука" врио губернатора Вадима Шумкова, который знаком главе региона еще по работе в Тюмени.

Согласно новому регламенту, Саносян будет работать первым заместителем Шумкова, а вот кто станет новым руководителем промышленного департамента правительства Зауралья - пока неизвестно.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Саносян начал трудиться в регионе с конца октября. До этого он работал в Крыму, а до Крыма - в Тюмени.

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"Раздвоение" должности: у "правой руки" Шумкова изменятся полномочия

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Теги: Андрей Саносян, Вадим Шумков



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