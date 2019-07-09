"Давайте быстро! Быстро вопрос!": Жириновского взбесило равнодушие журналистов

Журналистам в очередной раз досталось от Владимира Жириновского. На этот раз политик был возмущен тем, что ему не задают вопросы. Как сообщает агентство "Москва", лидер ЛДПР накричал на представителей СМИ в стенах Госдумы.

"Я 20 минут говорю, что я подошёл. А вы почему молчите? Вам кто запретил вопросы задавать?" — набросился Владимир Жириновский на журналистов.

Он отметил, что подход к прессе не должен быть исключительно его монологом. "Давайте быстро! Быстро вопрос!" — настоял депутат.