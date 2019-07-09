Назначена дата начала рассмотрения апелляции экс-депутата, осуждённого за кражу у "Экопромбанка" 200 миллионов

Пермский краевой суд начинает рассмотрение апелляции на приговор бывшему депутату краевого парламента Владимиру Нелюбину, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, политик проходил по "уголовке" о краже у "Экопромбанка" 200 млн руб. Нелюбин получил шесть лет и три месяца колонии общего режима. Приговор обжаловали как осуждённый, так и сторона обвинения.

Первое заседание, на котором рассмотрят апелляцию, начнётся в 9.30 24 июля под председательством судьи Сергея Лоскутова, говорится в картотеке суда.