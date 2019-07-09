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(2019) | Фото: Накануне.RU

"Новый, такой красивый": Путин на саммите GMIS отметил конгресс-центр Екатеринбурга

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Екатеринбург. Как передает корреспондент Накануне.RU, борт №1 приземлился в аэропорту Кольцово во второй половине дня.

В официальной программе визита Путина значится посещение выставки "Иннопром", выступление на саммите GMIS и встреча со студентами и аспирантами Уральского федерального университета.

Фото и видео прилета, как это обычно бывает, нигде нет. Глава государства сейчас находится на GMIS. Он поздравил Екатеринбург с приобретением конгресс-центра.

"Новый, такой красивый", - отметил президент.

(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, сообщалось, что Владимир Путин не будет встречаться с главой региона Евгением Куйвашевым и своим полномочным представителем в УрФО Николаем Цукановым в ходе посещения уральской столицы. Помощник полпреда Александр Воробьев был задержан на минувшей неделе по подозрению в государственной измене, при этом кадровое решение по нему до сих пор не принято.

Стоит отметить, что Николай Цуканов находится в зале во время выступления Путина. Рядом с ним сидит Евгений Куйвашев.

Куйвашев, Цуканов(2019)|Фото: ВГТРК

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"Новый, такой красивый": Путин на саммите GMIS отметил конгресс-центр Екатеринбурга

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Теги: Путин, Екатеринбург, визит



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Развитие сюжета:

Ранее 09.07.2019 16:19 Мск Путин сократил присутствие на GMIS и оставил в печали опального полпреда

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