Наталья Комарова ответила на вопросы югорчан об аварийном жилье во время конференции "Губернатор Онлайн"

В Югре сегодня состоялась тематическая конференция "Губернатор онлайн". Глава региона Наталья Комарова, а также главы муниципалитетов отвечали на вопросы югорчан о переселении из ветхого и аварийного жилья, передает корреспондент Накануне.RU.

На встрече также присутствовали заместители губернатора, общественники, эксперты, а также представители прокуратуры. Вопросы принимались через мессенджеры Viber и WhatsApp, в комментариях в социальной сети "ВКонтакте", а также в Instagram Натальи Комаровой. Тема для региона - важная и наболевшая: от жителей Югры поступило несколько сотен вопросов.

Всего в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 2 млн 136 тыс. кв. м непригодного жилья. Лидером по аварийному жилью является Сургутский район - 462 тыс. кв. м. аварийного жилья. Это пятая часть всего количества "аварийки" в округе. Так, в поселке ГПЗ Сургутского района из 14 многоквартирных домов аварийными признаны 12. Некоторые жители уже отчаялись дождаться переселения.

"Кому только не писали. Путину задавали вопрос. Не верю, что нас куда-то перенесут", - сообщила одна из жительниц поселка.

На втором месте Советский район - там аварийного жилья 250,4 тыс. кв. м., на третьем - Нягань - 176,33 тыс. кв. м. В самом маленьком городе Югры - Покачи, аварийного жилья осталось всего 2,5 тыс. кв м. Отметим, что ежегодно округ выделяет крупные суммы на расселение регионов. В этом году выделено около 8 млрд руб. - переселить можно будет более 5 тыс. югорчан, что в 2,5 раза больше, чем планировалось изначально.

Ведущий прямой линии поинтересовался о том, на каком основании дом признается аварийным. В ответ заместитель губернатора Андрей Зобницев сообщил о том, что порядок и отнесения жилья к той или иной категории определен постановлением Правительства РФ. Признать жилье аварийным могут по требованию собственника либо муниципалитета (при условии, что жильем люди пользуются по договору социального найма).

Также во время конференции "Губернатор Онлайн" было отмечено, что зачастую люди просто не знают куда обращаться, а потому спрашивают о сроках переселения напрямую у губернатора. Наталье Комаровой был задан вопрос о причинах возникновения информационного вакуума. В ответ глава региона сообщила, что актуальная информация должна быть размещена на сайтах муниципалитетов и предложила в прямом эфире оценить доступность информации в первом попавшемся муниципалитете. Случайный выбор пал на Сургут - проверку сайт городской администрации не прошел. Как оказалось, найти нужную информацию очень сложно и неудобно, пришлось совершить несколько действий, для того, чтобы найти сведения о переселении потребовалась помощь главы города Вадима Шувалова.

Так, потенциальному переселенцу из "аварийки" надо сперва найти раздел документы, затем: "распоряжения главы города", и ввести в поисковую строку №788.

"Непонятно. Мы тут с народом посмеялись на этот счет", - вынесла приговор губернатор. После проверка ждала сайт администрации Мегиона. Там поиск нужной информации не занял много времени: раздел: "жилье", "адресная программа по переселению".

Также губернатор вступилась за президента России Владимира Путина.

"Была такая фраза о том, что обращались к президенту. Никому не верю. Как раз президент РФ инициировал участие федерального бюджета правительства РФ в решении жилищных вопросов этой категории граждан, потому что мы на местах не справляемся с этим. Муниципалитеты со своими бюджетами, регионы со своими бюджетами не справляются с тем, чтобы такой объем жилищного фонда, получивший статус аварийного был расселен. И поэтому уже несколько лет из бюджета федерального софинансируется расселение жилья", - отметила Наталья Комарова.

Большая часть вопросов касалась именно сроков расселения. Ответ гражданам давали главы муниципалитетов. Властям Ханты-Мансийска губернатор посоветовала подумать над способами сделать так, чтобы "непривлекательные" для переселения района стали для жителей "привлекательными", искать способы заинтересовать людей. Часть муниципалитетов выполняет сразу несколько программ по расселению - ликвидация аварийного и ветхого жилья и балков - Нефтеюганский район и Пыть-Ях. Глава региона призвала властей этих муниципалитетов ни в коем случае не ставить эти задачи в конфликт, отметив, что они идут вне зависимости друг от друга.

Отметим, что во время конференции также выступили граждане, уже получившие свои квартиры. Они пригласили губернатора на новоселье.

Прямой эфир продлился несколько больше запланированного времени. На вопросы югорчан Наталья Комарова отвечала более двух часов. Те югорчане, которые задали вопрос, но он не прозвучал в режиме онлайн все равно получат ответы, подчеркнули в информационной службе АУ "Открытый регион".