Генпрокуратура: в России за год от полетов отстранено более 400 пилотов

За год в России прокуроры отстранили от полетов 425 пилотов – после проверок, которые выявляли ненадлежащий уровень подготовки и прочие нарушения, сообщил представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

По его словам, подготовка пилотов является ключевым вопросом безопасности пассажирских перевозок, поэтому органы прокуратуры занимаются проверкой учебных заведений гражданской авиации. Помимо отстранения 425 пилотов, была прекращена работа двух авиационных учебных центров, а Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств, пережает "Интерфакс".

Прокурорские акты реагирования направлены в Минтранс, Ространснадзор и Росавиацию.