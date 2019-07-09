31 Июля 2020
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Общество В России
пилоты, самолет, пилот (2019) | Фото: 1obl.ru

Генпрокуратура: в России за год от полетов отстранено более 400 пилотов

За год в России прокуроры отстранили от полетов 425 пилотов – после проверок, которые выявляли ненадлежащий уровень подготовки и прочие нарушения, сообщил представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
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По его словам, подготовка пилотов является ключевым вопросом безопасности пассажирских перевозок, поэтому органы прокуратуры занимаются проверкой учебных заведений гражданской авиации. Помимо отстранения 425 пилотов, была прекращена работа двух авиационных учебных центров, а Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств, пережает "Интерфакс".

Прокурорские акты реагирования направлены в Минтранс, Ространснадзор и Росавиацию.

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Генпрокуратура: в России за год от полетов отстранено более 400 пилотов

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