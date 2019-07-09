Авиабилеты из России в Грузию подорожали на 13%

Стоимость перелета туда-обратно из Россию в Грузию с пересадкой в Минске, Ереване, Стамбуле и Баку выросла на 13%, объем бронирования снизился на 30%. Представители билетных агрегаторов рассказали о колебаниях на рынке в связи с запретом прямого авиасообщения между странами, передает корреспондент Накануне.RU.

Средний чек на авиаперелеты туда-обратно с пересадкой из Россию в Грузию вырос с 15 тыс. 840 до 17 тыс. 985, прирост составил 13%, рассказал генеральный директор агрегатора Biletix Игорь Константинов на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, в 2017-2018 гг. Тбилиси занимал первое место среди международных направлений с вылетом из России.

"Это было самое массовое направление с очень хорошей динамикой и большим спросом. В первую половину года пассажиропоток между странами составил 650 тыс. человек. Если бы не было запрета, прогноз был бы около 1,5 млн пассажиров к концу года. В связи с событиями мы наблюдаем падение объема бронирования билетов на 30%", - добавил Константинов.

Однако запрет прямого авиасообщения не означает запрета посещения Грузии: у пассажиров есть возможность попасть в страну стыковочными рейсами. Самые популярные стыковки – через Турцию, Азербайджан и Армению, напомнил гендиректор Biletix.

На днях появились предложения об организации мультимодальных перевозок – на поездах и автобусах из Армении.

Спрос на стыковочные рейсы пока не оправдал ожиданий, заметил PR-директор Aviasales Янис Дзенис. Туристы не стали массово скупать билеты до Владикавказа, откуда можно доехать до Тбилиси за 4-5 часов.

"В момент появления распоряжения о приостановке авиасообщения возникли теории, что российские туристы так сильно любят Грузию, что будут пользоваться альтернативами. Но статистика показывает, что рост у тех авиакомпаний, которые предлагают стыковочные варианты, не возникает на фоне падения и приостановки авиасообщения", - пояснил эксперт.

Грузинские авиалинии пытаются адаптироваться к изменениям и предлагают перелеты с минимальными по длительности пересадками, однако стоимость такого билета достигает 17 тыс. руб. Для сравнения, до запрета авиасообщения прямой перелет в Грузию из России стоил 7-8 тыс. руб. Самый доступный на сегодня вариант обойдется в 12 тыс. руб., но дорога будет долгой - порядка 12 часов, рассказал Янис Дзенис.

В новых условиях путешественники, как правило, выбирают другие курорты, ставшие бенефициарами сложившейся ситуации. Главным получателем прибыли называют Турцию: там тоже есть море и горы и туда, как и в Грузию, не нужна виза.

Сопоставимой по цене страной считают и Грецию. Если вычесть расходы на визу, то разница между отдыхом в Грузии и отдыхом в Греции составит 6-7 тыс. руб., отметил директор по маркетингу Level.Travel Евгений Гинзбург.

Также в списке альтернативных направлений – Тунис и Кипр.

Курорты Краснодарского края, Крым и Абхазия, по мнению экспертов, проигрывают сравнение с Грузией, и те туристы, которым пришлось отказаться от посещения этой страны, скорее выберут более комфортные пакетные направления, нежели Черноморское побережье.

Путешественники, купившие билеты с вылетом в Грузию до 8 июля и обратным билетом после начала действия запрета, попали в законодательный вакуум, рассказал PR-директор Aviasales Янис Дзенис.

"Ростуризм в своих сообщениях невнимательно отнесся к самостоятельным путешественникам. Там есть норма, согласно которой непонятно, что делать и авиакомпании, и путешественнику после 8 июля. Мы столкнулись с несколькими историями, в которых, пользуясь законодательным вакуумом, грузинские авиаперевозчики неконкретно отвечали, что будет с обратными билетами, вернут ли они за них деньги", - поделился Дзенис.

Напомним, Владимир Путин после обострения политической ситуации в Грузии ввел запрет на перевозку россиян в Грузию российскими авиакомпаниями, грузинским тоже запрещено выполнять рейсы. Действие указа началось с 8 июля.

Минтранс сообщил о предварительных прогнозах, согласно которых, российские авиакомпании от прекращения авиасообщения с Грузией могут потерять около 3 млрд руб.