Свердловский Роспотребнадзор открыл "горячую линию" в связи с проведением саммита GMIS-2019

С 8 по 12 июля в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области будет работать "горячая линия", приуроченная к проведению Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019 в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, специалисты проконсультируют граждан по вопросам защиты прав потребителей товаров (работ, услуг). Телефоны "горячей линии": + 7 (343) 374-14-55, +7-982-690-59-45.

Напомним, сегодня в уральской столице открылся саммит GMIS-2019. Ожидается, что на нем выступит президент РФ Владимир Путин, который уже прилетел в Екатеринбург.