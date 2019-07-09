31 Июля 2020
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Александр Моор, отчет в областной думе (2019) | Фото: admtyumen.ru

В Ялуторовске за счет областного бюджета благоустроят придомовые территории

Губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании президиума областного правительства подписал распоряжение о выделении средств из регионального бюджета на благоустройство придомовых территорий 30 многоквартирных домов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Деньги будут направлены на исполнение поручений губернатора, которые он отдал во время рабочей поездки в Ялуторовск в апреле 2019 г. Будут выполнены работы по устройству дворовых проездов, тротуаров, установят бордюры, разместят и отремонтируют детские и спортивные площадки. Озеленение и устройство наружного освещения ждет дома на улицах Агеева, Вокзальная, Ворошилова, Заводская, Красноармейская, Комсомольская, Лазо, Ленина, Менделеева, Полевая, Революции, Свободы, Свердлова, Северная, Сирина, Скворцова-Степанова.

В Юргинском муниципальном районе в селе Агарак и деревне Синька построят блочные газовые котельные, вместо действующих угольных, здания которых находятся в ветхом состоянии.

Отметим, что поселения газифицированы, к существующим котельным подведены газопроводы, имеется техническая возможность установки автоматизированных блочных газовых котельных, не требующих постоянного присутствия персонала. Проектная документация уже получила положительные заключения государственной экспертизы.

Также из регионального бюджета будут направлены средства на строительство сбросного коллектора и выполнение пусконаладочных работ для ввода в эксплуатацию очистных сооружений канализации в Викулово, а в Тобольске приступили к строительству сетей водоснабжения в подгорной части Тобольска. Полиэтиленовые трубы протяженностью 1 тыс. 165,9 метров с устройством водопроводных колодцев с запорной арматурой и пожарных гидрантов для нужд пожаротушения будут проложены на улицах Первая Советская, Вторая Речная, Вторая Трудовая.

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В Ялуторовске за счет областного бюджета благоустроят придомовые территории

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Теги: Александр Моор, бюджет, благоустройство



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