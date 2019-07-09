Убийце актера драмтеатра в Кургане дали 19 лет тюрьмы

Убийце актера курганского драмтеатра вынесли приговор. Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии особого режима. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Преступление было совершено 1 октября 2018 года в комнате одного из общежитий города. Подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался ранее судимый житель Половинского района 1989 года рождения.

В ночь на 1 октября обвиняемый в ходе совместного распития спиртного совершил убийство 71-летнего актера театра и его гостьи 1986 года рождения, нанеся им несколько ударов ножом в область шеи. От полученных травм потерпевшие скончались на месте. После этого злоумышленник похитил телевизор и портмоне пенсионера и скрылся.



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