В амстердамском аэропорту Схипхол столкнулись A320 и Boeing 737-800
В амстердамском аэропорту Схипхол столкнулись два пассажирских самолета: A320 авиакомпании EasyJet с британцами на борту врезался в Boeing 737-800 во время руления. На фото из соцсетей видно, что "Эйрбас" зацепил крылом хвост "Боинга". Первый собирался вылететь в Мадрид, второй – в Лондон. Оба самолета были повреждены. Уже приготовившиеся ко взлету пассажиры были возвращены в терминал. Сейчас авиакомпании готовят запасные самолеты для замены.
@VASAviation— Golem WoT (@Golem501) 9 июля 2019 г.
In Schiphol Amsterdam airport a @KLM and an @easyJet plane crashed into each other at the gate pushback. There was an article in Dutch ->https://t.co/qjM8oIW0Bz
Not sure if there is any voice on it.