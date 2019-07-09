31 Июля 2020
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Происшествия За рубежом
самолет airbus-319 авиакомпания easyjet (2007) | Фото: Airbus

В амстердамском аэропорту Схипхол столкнулись A320 и Boeing 737-800

В амстердамском аэропорту Схипхол столкнулись два пассажирских самолета: A320 авиакомпании EasyJet с британцами на борту врезался в Boeing 737-800 во время руления. На фото из соцсетей видно, что "Эйрбас" зацепил крылом хвост "Боинга". Первый собирался вылететь в Мадрид, второй – в Лондон. Оба самолета были повреждены. Уже приготовившиеся ко взлету пассажиры были возвращены в терминал. Сейчас авиакомпании готовят запасные самолеты для замены.

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В амстердамском аэропорту Схипхол столкнулись A320 и Boeing 737-800

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Теги: A320, Boeing 737-800, амстердам, схипхол, аэропорт



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