В амстердамском аэропорту Схипхол столкнулись A320 и Boeing 737-800

В амстердамском аэропорту Схипхол столкнулись два пассажирских самолета: A320 авиакомпании EasyJet с британцами на борту врезался в Boeing 737-800 во время руления. На фото из соцсетей видно, что "Эйрбас" зацепил крылом хвост "Боинга". Первый собирался вылететь в Мадрид, второй – в Лондон. Оба самолета были повреждены. Уже приготовившиеся ко взлету пассажиры были возвращены в терминал. Сейчас авиакомпании готовят запасные самолеты для замены.