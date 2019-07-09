31 Июля 2020
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екатеринбург аэропорт кольцово (2018) | Фото: Накануне.ru

В екатеринбургском аэропорту Кольцово открылся Duty Free в зале прилета

В зале прилета международных линий (терминал В) екатеринбургского аэропорта Кольцово сегодня открылся магазин беспошлинной торговли.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, новый Duty Free расположился между зоной выдачи багажа и зоной таможенного контроля. Раньше магазины беспошлинной торговли располагались только в зоне вылета.

Как рассказал начальник таможенного поста аэропорта Кольцово Дмитрий Шишкин, это сделано, чтобы пассажиры могли купить что-то домой или в качестве сувениров.

"Но стоит помнить и о нормах ввоза алкоголя через таможенную границу: в магазине вам не продадут более трех литров алкоголя на одного совершеннолетнего", - напомнил Шишкин.

Алкоголь, купленный в Duty Free, учитывается при расчете беспошлинной нормы ввоза с алкоголем, который был приобретен за границей, это же касается сигарет и табака. По правилам, один совершеннолетний пассажир может провезти не более 200 сигарет, 50 сигар и 250 граммов табака.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в аэропорту Екатеринбурга открылся капсульный отель.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово открылся Duty Free в зале прилета

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Теги: Кольцово, открытие, Duty Free, магазин



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