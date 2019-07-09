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Политика Челябинская область
Алексей Текслер (2019) | Фото: Накануне.RU

Алексей Текслер отправил в отставку Евгения Редина и назначил Ирину Гехт первым вице-губернатором

Сенатор Ирина Гехт с 11 июля займет должность первого вице-губернатора Челябинской области. Евгений Редин уходит в отставку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"С 11 июля моим первым заместителем станет Ирина Альфредовна Гехт, которая в этой должности будет курировать весь социальный блок работы правительства области. Евгений Владимирович Редин, ранее занимавший эту должность, завершает свою работу в региональном правительстве. Я благодарю Евгения Владимировича за его работу и желаю ему успехов", - заявил глава области Алексей Текслер.

Руководитель региона отметил, что Ирина Гехт имеет большой опыт политической и законотворческой работы, который пригодится ей на посту вице-губернатора.

Напомним, завтра Совет Федерации рассмотрит вопрос о досрочном сложении полномочий сенатора Ирины Гехт.

Добавим, что Ирина Гехт с ноября 2012 года по сентябрь 2014 года занимала должность вице-губернатора Челябинской области по социальным вопросам.

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Алексей Текслер отправил в отставку Евгения Редина и назначил Ирину Гехт первым вице-губернатором

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Теги: Алексей Текслер, Евгений Редин, Ирина Гехт, отставка, назначение,



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Развитие сюжета:

Ранее 10.07.2019 10:26 Мск Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт

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