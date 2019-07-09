На Ямале экс-начальника отдела энергетического надзора окружного Ростехнадзора судят за взятку в миллион

Бывшего начальника отдела энергетического надзора по Ямалу Северо-Уральского управления Ростехнадзора Сергея Самохвалова и главного государственного инспектора отдела госстройнадзора этого же управления Сергея Мисинёва судят за получении взяток от представителей организаций ТЭК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Напомним, с 30 марта по 27 мая 2016 г. замглавы дирекции по строительству крупного инвестиционного проекта, включенного в государственную программу комплексного освоения месторождений углеводородного сырья ЯНАО и Красноярскому краю, предложил начальнику отдела энергетического надзора ЯНАО Северо-Уральского управления Ростехнадзора взятку в размере 1 млн руб. за получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергетических установок. С 13 до 15.00 27 мая он, находясь в своем рабочем кабинете, якобы получил от взяткодателя аванс в 100 тыс. руб.

Кроме Самохвалова и Мисинёва по делу проходят ещё семь человек. В июле прошлого года дело возвращали на дорасследование. По требованию прокуратуры округа к уголовной ответственности за дачу взяток дополнительно привлекли четырёх людей. "Работа" нескольких обвиняемых, включая Самохвалова, квалифицирована как совершенная в составе организованной группы. Уголовное дело в отношении одного из фигурантов выделено в отдельное производство – он признал, что был посредником в даче взятки. По Самохвалову и Мисинёву утверждено обвинение, дело вскоре поступит в суд.