Южноуральцы, обманувшие центр занятости населения, заплатят штрафы

В Челябинской области пятеро местных жителей заплатят штрафы за мошенничество в отношении центра занятости населения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Один из обвиняемых был сотрудником центра занятости населения. Осужденные предоставили заведомо ложные сведения в центр занятости населения о том, что работают и проживают в другой местности для компенсации якобы понесенных затрат.

Полученные средства в размере 183 тыс. рублей они похитили.

Суд назначил им судебные штрафы в размере от 5 до 30 тыс. рублей.