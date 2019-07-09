Пермское УФАС грозит штрафом детской краевой клинической больнице

Пермское УФАС выявило нарушение закона о закупках в действиях краевой детской клинической больницы. Теперь учреждению грозит штраф, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольной службы.

По информации ведомства, больница разместила аукцион на поставку медицинских изделий. К поставляемым товарам были указаны определенные требования, в частности: требование, что на рулоне в зоне боковых швов должны быть размещены товарный знак, размеры упаковки, направления вскрытия упаковки, запрет на использование в случае повреждения упаковки, номер партии продукции, дата начала/окончания срока годности, направления вскрытия упаковки, запрет на использование в случае повреждения упаковки, номер партии продукции, дата начала/окончания срока годности.

Один из участников торгов - компания "Росфарм" посчитала требования избыточными, поскольку к ним подходит товар только одного производителя. Антимонопольщики, рассмотрев жалобу, встали на сторону "Росфарм", установив, что в действиях медучреждения имело место необъективное описание закупки, что привело к ограничению конкуренции. От больницы антимонопольщики потребовали внесения изменений в документацию, но эти требования были проигнорированы.

По словам начальника отдела контроля закупок УФАС Ольги Андриановой, должностные лица, проигнорировавшие требования УФАС, будут привлечены к административной ответственности. Размер штрафа за подобное нарушение составляет 50 тыс. руб.