Пермское УФАС грозит штрафом детской краевой клинической больнице

31 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Приволжский ФО Пермский край
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

Пермское УФАС грозит штрафом детской краевой клинической больнице

Пермское УФАС выявило нарушение закона о закупках в действиях краевой детской клинической больницы. Теперь учреждению грозит штраф, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольной службы.

По информации ведомства, больница разместила аукцион на поставку медицинских изделий. К поставляемым товарам были указаны определенные требования, в частности: требование, что на рулоне в зоне боковых швов должны быть размещены товарный знак, размеры упаковки, направления вскрытия упаковки, запрет на использование в случае повреждения упаковки, номер партии продукции, дата начала/окончания срока годности, направления вскрытия упаковки, запрет на использование в случае повреждения упаковки, номер партии продукции, дата начала/окончания срока годности.

Один из участников торгов - компания "Росфарм" посчитала требования избыточными, поскольку к ним подходит товар только одного производителя. Антимонопольщики, рассмотрев жалобу, встали на сторону "Росфарм", установив, что в действиях медучреждения имело место необъективное описание закупки, что привело к ограничению конкуренции. От больницы антимонопольщики потребовали внесения изменений в документацию, но эти требования были проигнорированы.

По словам начальника отдела контроля закупок УФАС Ольги Андриановой, должностные лица, проигнорировавшие требования УФАС, будут привлечены к административной ответственности. Размер штрафа за подобное нарушение составляет 50 тыс. руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермское УФАС грозит штрафом детской краевой клинической больнице

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: уфас, детская краевая клиническая больница, штраф



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров