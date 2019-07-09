31 Июля 2020
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Общество За рубежом
Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне (2017) | Фото: rus.err.ee

СМИ: Ассанжа хотели тайно вывезти в Россию или на Кубу

За основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем велась слежка во время его укрытия в посольстве Эквадора в Лондоне.

Частное охранное предприятие, которое занималась безопасностью посольства Эквадора в Великобритании в 2012-2018 годах, выяснило, что соратники Ассанжа планировали его побег в Россию или на Кубу.

Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на El Pais, австралиец от этих планов отказался.

Также сообщается, что укрывающийся в посольстве интернет-журналист подозревал, что за ним ведется слежка, поэтому в какой-то момент стал проводить встречи в женском туалете.

Напомним, Эквадор выдал Ассанжа британским властям 11 апреля. 1 мая журналисту был назначен тюремный срок на год.

Суд в Великобритании назначил слушания об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на конец февраля 2020 года. Речь идет о запросе США.

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СМИ: Ассанжа хотели тайно вывезти в Россию или на Кубу

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Теги: джулиан ассанж, эквадор, посольство



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