Нацсовет Украины по ТВ назначил проверку канала NewsOne, который хотел провести телемост с Россией

Национальный совет Украины по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку канала NewsOne, который хотел провести телемост Киев - Москва. Такое решение было принято на внеплановом заседании совета.

Накануне регулятор отказался отзывать у телеканала лицензию на вещание на основании того факта, что редакция собиралась провести телемост совместно с российским каналом "Россия 1". Тем не менее, чиновники настроены весьма воинственно.

"Сегодня законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора, за разжигание вражды, за fake news. Из-за этого мы планируем обращаться к парламенту вносить эти изменения в законодательство, чтобы Нацсовет мог оперативно и жестко реагировать не предупреждениями, не штрафами, а именно приостановлением действия лицензии по этим фактам", - сказал накануне член нацсовета Сергей Костинский в эфире канала "Прямой".

Между тем, генеральная прокуратура Украины накануне возбудило уголовное дело на сотрудников NewsOne за покушение на госизмену.