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Политика Украина
NewsOne украинский телеканал (2019) | Фото:newsone.ua

Нацсовет Украины по ТВ назначил проверку канала NewsOne, который хотел провести телемост с Россией

Национальный совет Украины по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку канала NewsOne, который хотел провести телемост Киев - Москва. Такое решение было принято на внеплановом заседании совета.

Накануне регулятор отказался отзывать у телеканала лицензию на вещание на основании того факта, что редакция собиралась провести телемост совместно с российским каналом "Россия 1". Тем не менее, чиновники настроены весьма воинственно.

"Сегодня законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора, за разжигание вражды, за fake news. Из-за этого мы планируем обращаться к парламенту вносить эти изменения в законодательство, чтобы Нацсовет мог оперативно и жестко реагировать не предупреждениями, не штрафами, а именно приостановлением действия лицензии по этим фактам", - сказал накануне член нацсовета Сергей Костинский в эфире канала "Прямой".

Между тем, генеральная прокуратура Украины накануне возбудило уголовное дело на сотрудников NewsOne за покушение на госизмену.

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Нацсовет Украины по ТВ назначил проверку канала NewsOne, который хотел провести телемост с Россией

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Теги: newsone, украина, цензура, проверка, госизмена, телемост, россия - украина



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Развитие сюжета:

Ранее 11.07.2019 01:39 Мск Телемост между Киевом и Москвой состоится на российском телевидении

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