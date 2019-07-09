Отсутствие гособоронзаказа: большинство работников ДВЗ "Звезда" перевели на сокращенную неделю

31 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Дальневосточный ФО В России
судостроительная верфь Звезда, Роснефть (2013) | Фото:

Отсутствие гособоронзаказа: большинство работников ДВЗ "Звезда" перевели на сокращенную неделю

Большая часть сотрудников дальневосточного завода "Звезда" с 1 августа будет переведена на неполную рабочую неделю.

Как сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Приморского края, соответствующие дополнительные соглашения к трудовым договорам заводчане уже подписали.

Такая мера вызвана недозагруженностью предприятия по причине временного отсутствия гособоронзаказа, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "ДВЗ "Звезда".

Представитель заводского профсоюза заявил, что принято решение обратиться к депутату Виктору Пинскому и к Сергею Шойгу. Руководство завода принимает меры для решения ситуации.

Судостроительный комплекс "Звезда" - строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Верфь будет выпускать крупнотоннажные суда, морскую технику и оборудование для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья.

Судостроительный комплекс создается на базе ДВЗ консорциумом во главе с ПАО "НК "Роснефть" по поручению президента России.

Напомним, в прошлом году рабочие судостроительного комплекса "Звезда", а также сотрудники отдела кадров предприятия, разошлись в оценках средней зарплаты на судоверфи во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

После этого сайт Кремля опубликовал стенограмму беседы. Однако позже она исчезла, и вместо нее появилась видеозапись.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Отсутствие гособоронзаказа: большинство работников ДВЗ "Звезда" перевели на сокращенную неделю

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: двз звезда, гособоронзаказ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 11.07.2019 15:57 Мск Ситуация на ДВЗ "Звезда" свидетельствует об отсутствии плановой политики
Ранее 11.07.2019 09:58 Мск Работники ДВЗ "Звезда" обратились к Шойгу из-за нехватки гособоронзаказа и перехода на сокращенную неделю

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров