Отсутствие гособоронзаказа: большинство работников ДВЗ "Звезда" перевели на сокращенную неделю

Большая часть сотрудников дальневосточного завода "Звезда" с 1 августа будет переведена на неполную рабочую неделю.

Как сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Приморского края, соответствующие дополнительные соглашения к трудовым договорам заводчане уже подписали.

Такая мера вызвана недозагруженностью предприятия по причине временного отсутствия гособоронзаказа, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "ДВЗ "Звезда".

Представитель заводского профсоюза заявил, что принято решение обратиться к депутату Виктору Пинскому и к Сергею Шойгу. Руководство завода принимает меры для решения ситуации.

Судостроительный комплекс "Звезда" - строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Верфь будет выпускать крупнотоннажные суда, морскую технику и оборудование для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья.

Судостроительный комплекс создается на базе ДВЗ консорциумом во главе с ПАО "НК "Роснефть" по поручению президента России.

Напомним, в прошлом году рабочие судостроительного комплекса "Звезда", а также сотрудники отдела кадров предприятия, разошлись в оценках средней зарплаты на судоверфи во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

После этого сайт Кремля опубликовал стенограмму беседы. Однако позже она исчезла, и вместо нее появилась видеозапись.