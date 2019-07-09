В метро Екатеринбурга введен новый график движения поездов по выходным

Екатеринбургский метрополитен объявил о новом графике движения в выходные дни.

Как сообщается на официальном сайте подземки, в июле введен новый график движения поездов выходного дня с интервалами 9-12 минут. Уточняется, что это сделано для улучшения качества обслуживания пассажиров.

Более подробную информацию о движении поездов по станциям можно узнать на сайте метрополитена.

Как сообщало Накануне.RU, на развитие метро Екатеринбурга выделено более 350 млн рублей. Ранее мэрия города подвела итоги голосования на тему строительства второй ветки подземки.