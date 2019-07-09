Екатеринбург приготовился к приему президента: люки заварены, полиция на каждом шагу

Екатеринбург сегодня принимает президента страны Владимира Путина, который посетит пленарное заседание саммита GMIS.

Корреспонденты Накануне.RU, работающие сегодня на нескольких площадках, передают, что приняты исчерпывающие меры безопасности. Например, в Екатеринбурге запенили канализационные люки.

Так повезло не всем люкам, горожане в группе Инцидент.Екатеринбург сообщают, что ночью в городе некоторые крышки колодцев вообще приварили, а Россельбан обследовали саперы с миноискателями.

В Екатеринбурге полицейские стоят буквально на каждом шагу, а в Верхней Пышме замечены люди в гражданском, но с хорошей выправкой в черных очках, не спеша прогуливающиеся и стоящие на остановках.

Около "Экспо" создана "санитарная зона", останавливаться в которой не разрешается даже таксистам.

Район УрФУ оцеплен полицией особенно густо.

Ожидается, что борт №1 сядет в столице Урала в течение ближайшего часа.