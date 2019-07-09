31 Июля 2020
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Общество Свердловская область Центральный ФО
(2019) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбург приготовился к приему президента: люки заварены, полиция на каждом шагу

Екатеринбург сегодня принимает президента страны Владимира Путина, который посетит пленарное заседание саммита GMIS.

Корреспонденты Накануне.RU, работающие сегодня на нескольких площадках, передают, что приняты исчерпывающие меры безопасности. Например, в Екатеринбурге запенили канализационные люки.

(2019)|Фото: Накануне.RU

Так повезло не всем люкам, горожане в группе Инцидент.Екатеринбург сообщают, что ночью в городе некоторые крышки колодцев вообще приварили, а Россельбан обследовали саперы с миноискателями.

(2019)|Фото: vk.com/incekb

В Екатеринбурге полицейские стоят буквально на каждом шагу, а в Верхней Пышме замечены люди в гражданском, но с хорошей выправкой в черных очках, не спеша прогуливающиеся и стоящие на остановках.

(2019)|Фото: Накануне.RU

Около "Экспо" создана "санитарная зона", останавливаться в которой не разрешается даже таксистам.

(2019)|Фото: Накануне.RU

Район УрФУ оцеплен полицией особенно густо.

(2019)|Фото: Накануне.RU

Ожидается, что борт №1 сядет в столице Урала в течение ближайшего часа.

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Екатеринбург приготовился к приему президента: люки заварены, полиция на каждом шагу

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Теги: джимис, gmis, путин, меры безопасности



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