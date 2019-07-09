"Баржа кирпичей - миллион". В далекой югорской деревне четыре года не могут построить школу

В деревне Хулимсунт в Берёзовском районе Югры, уже несколько лет безуспешно возводят образовательно-культурный комплекс. Подрядчик, компания "Радужный", не справляется с взятыми на себя обязательствами. Власти винят в ситуации "слабый проект, сделанный "на коленке"" – нет хороших специалистов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

О проблемном недострое рассказал Накануне.RU экс-депутат думы Югорска Антон Пантин, которому пожаловались на ситуацию местные жители. Объект не могут построить уже несколько лет, причём не ясно, как будет развиваться ситуация.

Глава управления капитального строительства и ремонта администрации Берёзовского района, которое выступает заказчиком работ, Валерий Хафизов рассказал Накануне.RU, что "подрядчик, ООО "Радужный", слаб".

"Подрядчик слабый, "никакой", у "Радужного" нет денег активно строить. Часть работ не были отмечены в проекте, он тоже слабый. На объекте должны работать человек 70-80, если по графику, то 40, а на самом деле со всем поварами 11 человек. О каком активном строительстве может идти речь?" - сказал Хафизов.

Он ещё в начале года говорил о том, что подрядчика надо менять.

"Губернатор настаивает, чтобы объект был сдан вовремя, до конца года. Но если мы оставим работать "Радужный", он его и в 2020 г. не сдаст. Почему выбрали эту компанию? Строительный бизнес уничтожен, работать некому", - сказал Хафизов.

Возводить школу начали в четвёртом квартале 2015 г., и должны были сдать через год.

"Кроме слабого проекта были и другие проблемы. Например, транспортная. Вы хоть представляете, что такое завезти в Хулимсунт стройматериалы? Их надо в определённый момент по большой воде доставить. Если не успел, надо ждать, когда вода немного поднимется, а это осень, и это в лучшем случае. Если вода не поднялась, то вообще ничего не привезти. Одна баржа с кирпичами стоит не меньше 1 млн руб., подрядчик говорит, что только на транспортировку стройматериалов он потратил 50 млн руб.", - сказал глава управления.

То есть нужна полноценная дорога, которую, по словам Хафизова, "никто не хочет строить".

"Проектировщики, кто разрабатывал концепцию здания этой школы, тоже слабые. Старые специалисты ушли, новых не научили, в итоге проект написали два-три человека "на коленке". А потом оказывается, что смету неправильно посчитали, ещё что-то не заложили. Общая цена строительства – 500 млн руб., чтобы её изменить, надо заново всю работу проделать, сейчас мы этим занимаемся. Возможно, смета на 100 млн руб. вырастет", - сказал глава управления.

При этом окружные власти каждый месяц требуют от районных отчёта о работе.

"А подрядчик с начала года освоил только 3,2 млн руб. из 170 неосвоенных. О чём говорить, о каких объёмах? Вообще никакой работы нет! Мы подавали в суд, требуя продлить сроки возведения школы, сейчас её должны сдать 25 декабря этого года, но пока ничего не выходит. Надо расторгать договор, привлекать нового подрядчика, заново делать смету. Тогда можно говорить о сроках сдачи. Но если подрядчик сам не захочет уйти, будем решать это через суд, уйдёт минимум год. А если добровольно, новый подрядчик сможет сдать школу в следующем году", - сказал Хафизов.