31 Июля 2020
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Политика Северо-Западный ФО Санкт-Петербург
Владимир Жириновский, &quot;Ельцин-центр&quot;, телефон (2018) | Фото: Накануне.RU

Жириновский "сдал" назад по вопросу выдвижения своего кандидата в Санкт-Петербурге

Пресс-служба ЛДПР выпустила пространное заявление, посвященное ситуации с выдвижением депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Олега Капитанова на пост губернатора и его неожиданным переходом на работу в правительство города. "На данный момент все вопросы урегулированы, все недомолвки сняты", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЛДПР.

В июне в городе на Неве разразился громкий скандал в связи с выдвижением, а затем внезапным снятием кандидатуры Капитанова на пост губернатора Санкт-Петербурга. Врио губернатора Александр Беглов (сам зарегистрированный кандидат в губернаторы) предложил Капитанову пост руководителя комитета по межнациональным отношениям в правительстве города и тот согласился. Чем привел в ярость лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сын последнего Игорь Лебедев даже позволил себе в телеграм-канале поглумиться над Бегловым. Жириновский между тем заявлял, что из-за "предательства" Капитанова партия не намерена отказываться от борьбы за пост губернатора, и обещал найти и раскрутить другого кандидата от ЛДПР.

"Мы формально сотрудничаем с правительством Санкт-Петербурга и наша первичная организация продолжает функционировать в обычном режиме, никаких санкций ни к кому мы не применяем, в ЛДПР настроены на работу в положительном формате", - говорится в обращении партийной пресс-службы.

По состоянию на 8 сентября до участия в губернаторской кампании в Санкт-Петербурге допущены три кандидата, ими стали самовыдвиженец Александр Беглов, депутат Законодательного собрания Михаил Амосов ("Гражданская платформа"), депутат Госдумы, член КПРФ Владимир Бортко. Не смогли собрать подписи для преодоления муниципального фильтра 17 кандидатов.

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Жириновский "сдал" назад по вопросу выдвижения своего кандидата в Санкт-Петербурге

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Теги: Владимир Жириновский, Олег Капитанов, Александр Беглов, Владимир Бортко, ЛДПР, КПРФ, выборы Санкт-Петербург



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