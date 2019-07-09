Строительство южного рудника СКРУ-2 "Уралкалия" идет по графику

31 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Приволжский ФО Пермский край
рудник СКРУ-2, Уралкалий (2019) | Фото: permkrai.ru

Строительство южного рудника СКРУ-2 "Уралкалия" идет по графику

Строительство южного рудника СКРУ-2 "Уралкалия" идет в соответствии с графиком. Об этом губернатору Пермского края Максиму Решетникову доложил директор по капитальному строительству "Уралкалия" Игорь Сенокосов во время посещения губернатором строительной площадки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Новый рудник возводится в рамках специнвестконтракта. Мощность добычи составит 2,3 млн тонн в год.

По словам Игоря Сенокосова, в настоящий момент уже завершена сборка первого копра, начата сборка второго. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Подрядчиком на выполнение вертикальной планировки выбрана местная компания. В ближайшее время будет выбран подрядчик для строительства поверхностного комплекса.

"Реализация проекта позволит не только создать новые рабочие места, но и сохранить существующие, так как проект ориентирован на замещение выбывающих запасов", - подчеркнул директор по капитальному строительству "Уралкалия".

"Это почти 40 млрд рублей инвестиций и 255 новых рабочих мест. Новый блок должен возместить часть выпадающих мощностей более старых рудников", - отметил в свою очередь губернатор и заявил, что важно, чтобы работы шли ритмично, и были выполнены все обязательства.

Напомним, специнвестконтракт был подписан на ПМЭФ – 2019. Подписи под документом поставили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Пермского края Максим Решетников и генеральный директор "Уралкалия" Дмитрий Осипов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Строительство южного рудника СКРУ-2 "Уралкалия" идет по графику

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Уралкалий, рудник СКРУ-2, Максим Решетников



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров