Строительство южного рудника СКРУ-2 "Уралкалия" идет по графику

Строительство южного рудника СКРУ-2 "Уралкалия" идет в соответствии с графиком. Об этом губернатору Пермского края Максиму Решетникову доложил директор по капитальному строительству "Уралкалия" Игорь Сенокосов во время посещения губернатором строительной площадки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Новый рудник возводится в рамках специнвестконтракта. Мощность добычи составит 2,3 млн тонн в год.

По словам Игоря Сенокосова, в настоящий момент уже завершена сборка первого копра, начата сборка второго. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Подрядчиком на выполнение вертикальной планировки выбрана местная компания. В ближайшее время будет выбран подрядчик для строительства поверхностного комплекса.

"Реализация проекта позволит не только создать новые рабочие места, но и сохранить существующие, так как проект ориентирован на замещение выбывающих запасов", - подчеркнул директор по капитальному строительству "Уралкалия".

"Это почти 40 млрд рублей инвестиций и 255 новых рабочих мест. Новый блок должен возместить часть выпадающих мощностей более старых рудников", - отметил в свою очередь губернатор и заявил, что важно, чтобы работы шли ритмично, и были выполнены все обязательства.

Напомним, специнвестконтракт был подписан на ПМЭФ – 2019. Подписи под документом поставили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Пермского края Максим Решетников и генеральный директор "Уралкалия" Дмитрий Осипов.