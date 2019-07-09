31 Июля 2020
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Экономика Свердловская область Уральский ФО В России
(2019) | Фото: Накануне.RU

Иностранные участники GMIS считают правильным проведение форума в Екатеринбурге

Основные спикеры GMIS на брифинге для СМИ рассказали о своих впечатлениях о мероприятии и городе Екатеринбурге, принимающем сегодня высоких гостей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что участникам саммита предоставлена уникальная возможность обсудить глобальные изменения, с которыми подошёл мир на этапе 4-й промышленной революции (развитие цифровых технологий), создав вызовы природе.

"Пришло время, когда индустрия заставляет задуматься о том, как принять правильные решения, чтобы сбалансировать ресурсы", - отметил он.

Министр энергетики и промышленности Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухель Аль-Мазури заявил, что решение проводить второй глобальный саммит именно в России связано с большим потенциалом нашей страны.

Денис Мантуров, GMIS(2019)|Фото: Накануне.RU

"Мы знаем о больших достижениях России в космосе, атомной энергетике, поэтому очень были рады, когда запрос о проведении поступил именно отсюда, - сказал Аль-Мазури. - Кроме того, вы продемонстрировали свои возможности воплощать цели 4-й цифровой промышленной революции".

Генеральный директор ООН по по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонг, со своей стороны, отметил огромный вклад ОАЭ в совместную работу саммита и призвал внимательно относиться к проблемам, с которыми сталкивается современное индустриальное общество.

Председатель организационного комитета GMIS Бадр Оль Алама остановился на том, что есть две уникальных культуры, представленные на саммите ОАЭ и ЮНИДО, которые позволяют не только формулировать, но и достигать цели 4-й промышленной революции.

Говоря о Екатеринбурге как о городе, принимающем в эти дни саммит, все участники брифинга отметили его значение для России как мощного промышленного региона, гостеприимство жителей и богатую историю столицы Среднего Урала.

Денис Мантуров, GMIS(2019)|Фото: Накануне.RU

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Иностранные участники GMIS считают правильным проведение форума в Екатеринбурге

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Теги: GMIS, Денис Мантуров



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